Женщина из Киева не смирилась с пророссийской позицией своего зятя и написала на него донос в полицию, сообщает «Московский комсомолец» со ссылкой на украинские источники.

Было установлено, что мужчина пребывал на даче у тещи в мае 2022 года. Там же он в присутствии других членов семьи высказался в поддержку России, а также обругал Украину и ВСУ.

«Украины как страны не существует, такие виды и красота, как на Украине, – это самообман укрофашистов, и вообще в России все намного лучше», — сказал тогда мужчина.

Высказывался обвиняемый и в поддержку Владимира Путина. Он отметил, что схватится за автомат и станет убивать ВСУшников, как только придут русские. В случае, если бы он не смог делать это сам, он бы шепнул армии РФ, где живут «неблагодарные люди».

В итоге теща написала донос в полицию на зятя, попросив наказать его за поддержку вражеского государства. Правоохранители охотно это сделали, предав мужчину суду, а затем отправив в тюрьму.

Ранее сообщалось, что жительница Авдеевки прошла пешком из Донецка, спасаясь от зверств ВСУ.