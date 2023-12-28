Депутат украинского парламента, заместитель председателя комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Егор Чернев заявил, что Украина может потерять территории без помощи США. Об этом заявил в интервью американской газете The New York Times .

Он отметил, что вариант с потерей населенных пунктов вероятен, потому США откладывают с выделением военной помощи Киеву.

«Сейчас мы теряем некоторые поля, но, если помощь США будет откладываться, мы начнем терять населенные пункты... Без американских боеприпасов мы начинаем терять территорию, которую было сложно завоевать этим летом», – сказал Чернев.

Отдельно издание отметило, что российская армия сейчас занимает территории, которые ВСУ летом с трудом захватили в ходе своего контрнаступления. В материале подчеркивается, что из-за провала на фронте украинским военным приходится занимать только оборонительные позиции.

Ранее министр обороны Сергей Шойгу отчитался перед Верховным главнокомандующим, президентом России Владимиром Путины, об освобождении населенного пункта Марьинка в ДНР. Также глава оборонного ведомства сообщил, что цель ВС РФ в 2023 году на фронте была достигнута – российской армии удалось сдержать украинский «контрнаступ».