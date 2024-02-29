На Украине признали зависимость от западных систем ПВО

Спикер Военно-воздушных сил (ВВС) Украины Юрий Игнат признал зависимость страны от западных систем противовоздушной обороны (ПВО), сообщило издание «Страна.ua». Он уточнил, что ВСУ испытывают нехватку боеприпасов для ракетных комплексов.

«У нас нет своего производства еще для советских систем С-300 и Бук-М1, мы все получаем сейчас от Запада», — отметил Игнат.

По его словам, западные страны обязаны поставлять ракеты Украине по мере их расходования. Игнат считает, что для украинской армии такие боеприпасы будут всегда в дефиците.

Западная пресса все чаще пишет, что ВСУ не хватает снарядом на поле боя. По этой причине украинские военные не могут в полном объеме отражать атаки со стороны ВС РФ.

Ранее журнал Forbes сообщил, что ВСУ в марте 2024 года могут остаться без снарядов к западным системам ПВО Patriot и NASAMS. Источник издания сообщал, что в ближайшее время украинские солдаты израсходуют все ракеты к этим системам, а новые боеприпасы им пока никто не поставлял. Ракеты для этого оружия производится в США.