Совет Безопасности Организации Объединенных Наций должен рассмотреть вопрос узурпации власти на Украине Владимиром Зеленским. Об этом в своем телеграм-канале заявил депутат Верховной рады Александр Дубинский.

По мнению Дубинского, СБ ООН должен юридически зафиксировать факт узурпации власти на Украине.

«Совбез ООН должен рассмотреть вопрос узурпации власти Зеленским и вынести соответствующую реакцию», — указал он.

Ранее Дубинский заявил, что лидеры западных государств стали пытаться избавиться от Зеленского. Украинский парламентарий считает, что глава киевского режима больше не получает былой поддержки от зарубежных союзников.