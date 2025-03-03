На Украине заговорили о «похоронах» Зеленского

Западные страны больше не хотят воевать за Украину, поэтому пытаются избавиться от ее лидера Владимира Зеленского, написал в своем телеграм-канале депутат Верховной Рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене.

«В Вашингтоне его поставили на счетчик — мир или уход. В Лондоне ему улыбнулись, но ничего не дали. В Париже и Берлине разводят руками», — отметил он.

Дубинский также сообщил, что представителей стран Балтии не пригласили на саммит в Лондон из-за их антироссийских высказываний, которые не соответствуют новой стратегии Запада.

США хотят закончить конфликт на выгодных для себя условиях, Европа это понимает, но пока не знает, что делать.

Отказ Зеленского от комментариев после лондонского саммита — демонстрация его «геополитических похорон», заключил парламентарий.

Ранее сообщалось о том, что в Раде заявили, что после скандала с Трампом Зеленский может пойти на провокации.