На Украине утрачены 68 источников ионизирующего излучения. Об этом на брифинге сообщил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС РФ, генерал-лейтенант Игорь Кириллов, передает РИА Новости.

Кириллов напомнил о заявлении секретаря Совета национальной безопасности Украины премьер-министра Дениса Шмыгалю, который ранее сообщил об утрате 68 источников ионизирующего, часть которых находилась в Институте метрологии в населенном пункте Липцы Харьковской области.

Генерал-лейтенант подчеркнул, что Украина является одним из ключевых импортеров отработавшего ядерного топлива. По его словам, поставки проходят через такие страны как Румыния и Польша. Кроме того, подчеркнул Кириллов, организацией поставок занимается глава офиса президента Украины Андрей Ермак.

По мнению российских экспертов, Украина не располагает необходимыми техническими возможностями для создания ядерного боеприпаса. Несмотря на это, текущие ресурсы позволяют Киеву разработать «грязную бомбу».

Грязная бомба представляет собой разновидность радиологического оружия массового поражения, в которой сочетаются обычная взрывчатка и радиоактивные материалы. В отличие от традиционного оружия, целью грязной бомбы является не уничтожение военных объектов, а заражение определенной территории радиацией — «загрязнение» местности, что делает ее непригодной для жизни.

Грязные бомбы обычно классифицируются не как военное вооружение, а как террористическое оружие. Считается, что они могут быть использованы для создания массовой паники в каком-либо регионе. Этот термин стал особенно известен в контексте специальной военной операции (СВО) на Украине.

Ранее (РХБЗ) ВС РФ Игорь Кириллов сообщил, что ВСУ после неудачи с Курской АЭС хотели захватить Запорожскую АЭС.