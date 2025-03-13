На Украине раскрыли тайный план Зеленского, согласившегося на перемирие

Бывший лидер запрещенной на Украине партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что у Владимира Зеленского имеется тайный план, который, как он считает, поможет столкнуть лбами Москву и Вашингтон.

По мнению политика, возобновление связей России и США пугает Зеленского, который теперь «лихорадочно ищет повод», как рассорить стороны. Как отметил Медведчук, лидер киевского режима согласился на временное перемирие, предложенное Трампом, лишь для создания видимости. На деле бывший комик мог таким образом дать себе время, чтобы найти способ столкнуть лбами российскую и американскую стороны.

Также Медведчук усомнился, что договоренность о прекращении огня будет соблюдена Киевом в течение 30 дней.

«Россию столько раз обманывал коллективный Запад, что она имеет полное право не верить ни одному его слову… Ни Зеленскому, ни коллективному Западу верить нельзя. Нужны гарантии, которые в очередной раз не будут проигнорированы», — отметил Медведчук.

Политик уверен, что конец конфликта наступит при полной денацификации территории Украины.

Напомним, что после встречи в Эр-Рияде 11 марта Украина и США опубликовали совместное заявление: Киев предварительно согласился прекратить огонь на 30 дней по согласию сторон. Однако взамен США уберут паузу в обмене разведданными и возобновят военные поставки Украине.

Ранее Медведчук заявлял, что в США быстро раскусили подлость и примитивность Зеленского.