На Украине рассказали о предупреждениях не провоцировать Россию на конфликт
Нардеп Дмитрук: Украину предупреждали, что нельзя провоцировать Россию
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Украину еще до начала конфликта много раз предупреждали о том, что ей не стоит провоцировать Россию. Об этом в своем телеграм-канале заявил депутат Верховной Рады Артем Дмитрук.
Он сообщил, что Украине неоднократно говорили о том, что ей не стоит устраивать провокации в сторону РФ. Об этом заявляли и отечественные, и зарубежные эксперты. Киев не внял ничьим предупреждениям.
«Украинская власть продолжала уплотнять взаимодействие с НАТО, как, например, взаимные учения, расположение как бы оборонительных ракетных комплексов», — указал нардеп.
Дмитрук добавил, что Украине стоит быть внеблоковым государством, свободным и нейтральным. В то же время местные политики готовы продать что угодно, а не только собственную независимость.
Ранее Дмитрук объяснил, почему ВСУ бьют ракетами ATACMS по российским регионам. По его мнению, Зеленский пытается таким образом сорвать мирные переговоры. Он хочет продолжить конфликт в попытке удержаться на своем месте.