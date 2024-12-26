Украину еще до начала конфликта много раз предупреждали о том, что ей не стоит провоцировать Россию. Об этом в своем телеграм-канале заявил депутат Верховной Рады Артем Дмитрук.

Он сообщил, что Украине неоднократно говорили о том, что ей не стоит устраивать провокации в сторону РФ. Об этом заявляли и отечественные, и зарубежные эксперты. Киев не внял ничьим предупреждениям.

«Украинская власть продолжала уплотнять взаимодействие с НАТО, как, например, взаимные учения, расположение как бы оборонительных ракетных комплексов», — указал нардеп.

Дмитрук добавил, что Украине стоит быть внеблоковым государством, свободным и нейтральным. В то же время местные политики готовы продать что угодно, а не только собственную независимость.

Ранее Дмитрук объяснил, почему ВСУ бьют ракетами ATACMS по российским регионам. По его мнению, Зеленский пытается таким образом сорвать мирные переговоры. Он хочет продолжить конфликт в попытке удержаться на своем месте.