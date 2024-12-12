Как сообщил в своем телеграм-канале депутат Верховной Рады Артем Дмитрук, целью Владимира Зеленского является срыв мирных переговоров посредством ударов ракетами ATACMS по удаленным областям России.

«Сегодня задача власти — бить по всем мирным инициативам, от кого бы они ни исходили», — написал Дмитрук.

Он привел в пример удары украинских военных по Таганрогу. По мнению депутата, киевский лидер, продолжая конфликт, стремится удержать свое положение, но это ему не удастся.

Напомним, срок президентских полномочий Зеленского истек 20 мая, ровно через пять лет после его инаугурации в 2019 году.

Ранее Зеленский отказался прекращать огонь на Рождество и меняться пленными с РФ.