По словам депутата украинского парламента Александра Дубинского, главарь киевского режима Владимир Зеленский врет, когда заявляет, что Незалежная не признает потерю освобожденных российской армией территорий. Об этом он сообщил в своем аккаунте в одной из соцсетей.

Он подчеркнул, что Киев будет вынужден это признать ради прочного и стабильного мира. Заявления Зеленского являются очередным враньем ларечно-клоунского режима, поскольку украинский лидер —патологический врун.

По мнению украинского парламентария, заявления президента Незалежной всегда преследуют только одну цель — поднять себе рейтинг. Вопрос утраченных украинских регионов в любом случае должен быть четко прописан в будущем мирном соглашении, а Незалежной придется официально закрепить указанный отказ.

Он подчеркнул, что спорные территории никогда не были гарантией прочного и стабильного мира.

Ранее глава Белого дома Дональд Трамп раскрыл ход переговоров между Россией и Украиной по территориям.