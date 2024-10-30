На Украине раздосадованы утечкой секретной части «плана победы» Зеленского

Об этом со ссылкой на источники сообщает Politico.

Власти Украины недовольны утечкой секретной части «плана победы» президента Владимира Зеленского. В ней, в числе прочего, содержалась информация о запросе у США крылатых ракет «Томагавк» (Tomahawk).

Киевские чиновники озадачены тем, что западными СМИ эта информация была освещена в негативном ключе.

Так, The New York Times написала, что в Вашингтоне сочли запрос Зеленского совершенно нереальным. Но источник Politico из числа украинских чиновников утверждает, что американские военные ознакомились с «планом победы» и назвали его вполне реалистичным.

Ранее сообщалось о том, что в Пентагоне заявили о проблемах с поддержанием запасов боеприпасов для армии США.