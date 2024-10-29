В Пентагоне заявили о проблемах с поддержанием запасов боеприпасов для армии США

Военная помощь Украине выявила ряд проблем в американском военно-промышленном комплексе, включая трудности с поддержанием запасов боеприпасов для армии США, признали в Пентагоне, передает РИА Новости.

«Материальная помощь Украине Соединенными Штатами выявила проблемы в поддержании, восстановлении и увеличении производства американских запасов боеприпасов», — говорится в опубликованном докладе министерства обороны.

В министерстве подчеркнули, что недостаточная способность поддерживать и наращивать запасы вооружений ставит под угрозу операционные возможности и боевую готовность американских вооруженных сил.

Министерству обороны необходимо увеличить производственные мощности для обеспечения достаточного выпуска новых и улучшенных боеприпасов.

Чтобы решить обозначенные проблемы, США начали программу модернизации своих армейских складов, планируя существенно увеличить будущие военные ресурсы и их эффективность.

В дополнение к этому в Пентагоне была создана специализированная группа для ускоренного производства вооружений, задачей которой является выявление, анализ и устранение препятствий для наращивания производства боеприпасов и их компонентов совместно с союзниками и партнерами Вашингтона.

Ранее сообщалось, что Зеленский признал риск прекращения американской поддержки Украины при победе Трампа.

Несмотря на озвученные опасения, он отметил, что пока не слышал, чтобы республиканец заявлял о своем существующем намерении прекратить помогать Киеву в его противостоянии с Москвой.