На Украине начал набирать обороты острый скандал после российского удара «Искандером» по полигону спецназа в городе Шостке, который использовался для тренировок украинских военных, пишет украинское издание «Страна.ua».

По предварительным данным, в результате атаки погибли до 70 солдат ВСУ, среди них — 20 инструкторов. Это вызвало волну возмущения среди украинских политиков, военнослужащих и блогеров.

Так, удар по тренировочной базе подтвердил экс-офицер ВСУ Дмитрий Гнап. Он отметил, что этот инцидент нанес серьезный ущерб украинской обороноспособности.

Депутат Верховной рады Марьяна Безуглая обвинила в случившемся главнокомандующего ВСУ Александра Сырского. По ее словам, украинская армия была недостаточно подготовлена к подобным ситуациям.

«Сколько еще должны погибнуть людей? Сколько еще „дебильных“ приказов должно быть отдано? Сколько еще спеси и смертей, спеси и смертей, спеси и смертей — чтобы Сырского уволили, Владимир Александрович?», — обратилась Безуглая к главе киевского режима Владимиру Зеленскому.

В то же время депутат Алексей Гончаренко* назвал случившееся «полным провалом» и подчеркнул, что расположение полигона вблизи границы с Россией является серьезным риском.

Блогер Сергей Наумович также с критикой прокомментировал удар по Шостке, отметив, что организация тренировок украинских военных на открытом воздухе без должного со стороны сил противовоздушной обороны (ПВО) и авиации внимания увеличивают уязвимость и риски для украинских военных.

Накануне Министерство обороны РФ сообщило, что ВС России нанесли удар по тренировочной базе в Сумской области ракетным комплексом «Искандер». Отмечалось, что не менее 70 украинских боевиков погибли.

Ранее Минобороны России сообщило, что за ночь силы ПВО ликвидировали 127 украинских беспилотников.

* Внесен в России в перечень террористов и экстремистов.