На Украине резко выросло число желающих пересечь границу

За последние сутки границу Украины пересекли рекордные 150 тыс. человек, что стало самым высоким показателем за последние годы. Об этом сообщила Госпогранслужба страны, передает РБК.

Отмечается, что в обе стороны — как въезжая, так и выезжая — количество пересечений составило примерно по 75 тыс.

С приближением предрождественского периода наблюдается значительный рост потока желающих покинуть страну. По информации спикера Государственной пограничной службы Украины Андрея Демченко, с начала 2024 года из Украины выехали уже 3,2 млн граждан, при этом около 55 тыс. человек были вынуждены остаться в стране из-за отказа в выезде. Среди них преобладают военнообязанные мужчины.

Наиболее загруженными остаются пункты пропуска на украинско-польской границе. Во Львовской области особенно проблемная ситуация сложилась на пунктах «Краковец», «Шегини», «Смельница» и «Нижанковичи».

Также активно пересекают границу в направлении Венгрии, Словакии и Молдавии. По состоянию на утро 22 декабря, очереди отсутствовали только на границе с Румынией и Молдавией.

Ранее сообщалось, что «Укрзализныця» полностью убрала русский язык с билетов.