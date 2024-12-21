На железнодорожных билетах Украины больше не будет дублирования информации на русском языке. Теперь данные на проездных документах будут представлены на украинском и английском языках. Об этом сообщил Тимур Ткаченко, заместитель министра по вопросам развития общин и территорий страны, в своем аккаунте в социальной сети.

Произошедшие изменения он назвал «важным шагом в рамках евроинтеграции» Украины. Правда, почему дуюляж только на английском, а не на немецком, французском, итальянском и еще десятках языков европейских стран, Ткаченко не уточнил. Зато почему-то напомнил, что только украинский язык явлеется государственным в стране.

«Отказ от дубляжа на русском языке является не только символическим, но и практическим шагом для утверждения украинского языка как единственного государственного. Это не финальный внешний вид билета, он будет несколько усовершенствован, однако главное сейчас — отсутствие на нем русского», — добавил Ткаченко.

Замминистра также похвалился обновленным вариантом железнодорожного билета, который зачем-то напечатали к боксерскому поединку между украинцем Александром Усиком и британцем Тайсоном Фьюри, который должен пройти в ночь на воскресенье, 22 декабря.

Ранее сообщалось, что на Украине собрались переименовать Донецк в честь президента США.