Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко в интервью телеканалу CNN заявил, что украинцы отблагодарят США за помощь, а если понадобится, выступят в рядах американской армии в сражении против других стран.

По словам Гончаренко, Украина заочно готова выступить с американской армией против Ирана, Китая и Северной Кореи. Это может стать жестом благодарности в ответ на финансовую и военную помощь в нынешнее время.

«Кто будет в окопах вблизи Тегерана? Я не думаю, что многие страны готовы на это. Украинцы готовы <...> стоять с США плечом к плечу или в окопах рядом с Тегераном, или <...> в Северной Корее, или рядом с Пекином — без разницы», — высказался украинский политик.

Однако парламентарий отметил, что Украине в очередной раз не хватает поддержки союзников. Оказываемая помощь недостаточно закрывает все потребности Киева в военно-оборонной сфере.

Напомним, недавно Владимир Путин указывал на то, что США используют Украину как полигон и таран. Именно по вине Запада происходит развал, пока украинцы с энтузиазмом обслуживают интересы третьих стран.

Ранее сообщалось, что законопроект о демобилизации солдат срочной службы приняли на Украине.