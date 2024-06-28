На Украине сообщили о невозможности восстановления Бурштынской ТЭС

Она рассказала, что по объекту было нанесено 12 ударов, из-за чего она была сильно повреждена. По словам Онищук, у станции разрушены крыша и стены. В связи с этим, уточнила она, внутри все замерзнет при наступлении холодов.

Отдельно глава ОВА подчеркнула, что из-за разрушений город Бурштын может предстоящей зимой остаться без отопления и горячей воды. Онищук заявила, что об этом проблеме доложено правительству Украины.

В ночь на 27 июня украинские СМИ сообщили о взрывах в Ивано-Франковской области. Позже Министерство обороны РФ сообщило, что минувшей ночью ВС России нанесли удары по военным аэродромам Украины, а именно по локациями, где западные «партнеры» Киева планировали разместить свои самолеты.

Ранее мы сообщали, что российские военные за неделю уничтожили шесть установок HIMARS.