Министерство обороны Российской Федерации сообщило, что за прошедшую неделю авиация и артиллерия, совместно с расчетами беспилотников, уничтожили шесть пусковых установок HIMARS, одну систему MLRS и одну транспортно-заряжающую машину.

В результате атак также погибли иностранные специалисты, оказывавшие помощь Киеву в эксплуатации этого оборудования.

Эти удары стали возможны благодаря скоординированным действиям различных подразделений российских вооруженных сил.

HIMARS и MLRS — это высокоточные реактивные системы залпового огня, поставляемые Киеву западными странами, в том числе США и их союзниками. Эти системы играют важную роль в усилении огневой мощи украинских вооруженных сил.

Ранее западные страны, поддерживающие Украину, выразили готовность поставлять различные виды вооружения для противодействия и удара по российским силам. Практически все союзники США разрешили использовать поставляемое оружие для ударов по российской территории, что вызвало дополнительное напряжение в международных отношениях и усилило опасения по поводу возможной эскалации конфликта.

В ответ на эти поставки и использование западного вооружения, Россия усилила свои усилия по нейтрализации этих угроз. Уничтожение пусковых установок HIMARS и MLRS представляет собой значительный удар по возможностям Украины в ведении боевых действий.

Ранее мы сообщали о том, что Трамп назвал глупые решения Байдена причиной проигрыша Украины.