Дэвид Лэмми, глава британского Министерства иностранных дел, в действительности прибыл в Киев для того, чтобы сорвать мирные переговоры. Об этом в своем телеграм-канале заявил Александр Дубинский, депутат Верховной Рады.

По утверждению нардепа, Лэмми привез с собой план контрнаступления для ВСУ, он постарается продавить его исполнение. Это должно сорвать все попытки вести мирные переговоры между РФ и Украиной. Британскому министру важно склонить Зеленского к такому шагу раньше, чем спецпредставитель США Келлог прибудет в Европу.

«Срочный визит Лэмми нужен, чтобы не допустить мирного урегулирования и дискредитировать план, который Келлог везет в Мюнхен», — указал Дубинский.

Ранее сообщалось о словах Лэмми в ходе встречи с Зеленским. Британец заявил, что британские князья на протяжении сотен и тысяч лет брали себе в жены украинских принцесс. По этой причине партнерство между двумя странами насчитывает тысячелетнюю историю.