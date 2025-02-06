Британия напомнила Зеленскому, что выбирала жен для своих князей из «украинских принцесс»
Фото: [официальный сайт президента Украины]
Дипломатические связи между Великобританией и Украиной имеют многовековую историю, о чем заявил министр иностранных дел Соединенного Королевства Дэвид Лэмми в ходе встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским.
По словам главы Форин-офиса, в течение этих сотен и тысяч лет «киевские принцессы» становились женами «британских князей».
«Тысячу лет назад киевские принцессы выходили замуж за британских князей. Наше партнерство — оно про сотни и тысячи лет», — внезапно выпалил Лэмми.
Лэмми не уточняет, о каких именно принцессах и князьях идет речь. Видеозапись встречи была опубликована в телеграм-канале Зеленского.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова после заявления Британии об Украине вспомнила бронтозавра.