Британия напомнила Зеленскому, что выбирала жен для своих князей из «украинских принцесс»

Дипломатические связи между Великобританией и Украиной имеют многовековую историю, о чем заявил министр иностранных дел Соединенного Королевства Дэвид Лэмми в ходе встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским.

По словам главы Форин-офиса, в течение этих сотен и тысяч лет «киевские принцессы» становились женами «британских князей».

«Тысячу лет назад киевские принцессы выходили замуж за британских князей. Наше партнерство — оно про сотни и тысячи лет», — внезапно выпалил Лэмми.

Лэмми не уточняет, о каких именно принцессах и князьях идет речь. Видеозапись встречи была опубликована в телеграм-канале Зеленского.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова после заявления Британии об Украине вспомнила бронтозавра.