Министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил о масштабном уроне, нанесенном энергетической системе страны. Об этом он сообщил в эфире телеканала ARD.

По его словам, из-за недавних ударов по стороны ВС РФ украинское государство потеряло до 8 ГВт энергии из 18 ГВт. Именно такое количество электроэнергии Украина вырабатывает в зимний период.

«Я могу сказать вам, что ущерб огромен, даже в сравнении с 2022 и 2023 годами он намного больше», — сказал Галущенко.

Специальная военная операция РФ началась 24 февраля 2022 года. Ее главные цели — денацификация и демилитаризация Украины, а также защита мирных жителей ДНР и ЛНР. Территории Донбасса, а также Херсонской и Запорожской областей стали частью России в результате референдумов, проведенных в этих регионах в сентябре 2022-го года.

Удары по критической инфраструктуре Украины начались 10 октября 2022 года. За два дня до этого, 8 октября, киевский режим устроил теракт на Крымском мосту.

Как отмечал тогда министр обороны РФ Сергей Шойгу, удары по критическим объектам Украины не направлены против мирных граждан. Такие действия направлены на снижение военного потенциала ВСУ.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что восстанавливать Украину в случае ее поражения не имеет смысла.