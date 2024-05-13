Генсек НАТО заявил, что на Украине нечего будет восстанавливать, если она проиграет России

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг выразил очередную позицию относительно конфликта между Украиной и Россией, подчеркнув, что для международного сообщества крайне важно предотвратить поражение Украины.

В выступлении на молодежном саммите Североатлантического альянса он заявил, что в случае поражения Украины не будет смысла восстанавливать ее территорию, оставшуюся «в свободной и независимой» Украине.

Столтенберг подчеркнул, что НАТО принимает на себя ответственность за поддержку Украины в этом конфликте. Он заявил о готовности альянса приложить все усилия для предотвращения победы России, а также обещал оказать помощь Украине, в том числе поставками оружия.

В своем выступлении генсек НАТО подчеркнул, что целью альянса является не только предотвращение поражения Украины, но и активная поддержка ее стремлений стать полноправным членом НАТО. По его словам, все члены блока выражают готовность НАТО продолжать работу по укреплению сотрудничества с Украиной и обеспечению ее дальнейшей безопасности.

Ранее мы писали о том, что немецкий генерал порекомендовал сбивать российские ракеты над Украиной с территории НАТО.