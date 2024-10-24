Сын экс-президента Украины Януковича Александр получил российское гражданство

Сын бывшего президента Украины Виктора Януковича Александр официально стал гражданином России . Подтверждающие документы есть в распоряжении РИА Новости.

Александр Янукович активно работает над своим бизнесом в России. Еще 10 лет назад он зарегистрировал свою компанию в Санкт-Петербурге, которая занимается управлением финансово-промышленными группами.

Янукович был избран президентом Украины 7 февраля 2010 года. Он получил поддержку 48,95% избирателей во втором туре выборов. 25 февраля того же года он официально принес присягу украинскому народу, став четвертым президентом страны.

22 февраля 2014 года в Украине произошли резкие политические изменения на фоне переворота. Верховная Рада отстранила Януковича от должности президента, приняла новые поправки к Конституции и объявила о внеочередных президентских выборах. В результате голосования новым президентом стал Петр Порошенко.

Янукович был вынужден покинуть Украину под угрозой расправы и обратился за защитой к властям России.

Янукович женат и имеет двух сыновей. Старший — Александр, родился в 1973 году. Младший сын политика Виктор умер в марте 2015 года. Мужчина трагически погиб на Байкале.

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