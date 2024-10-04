На Украине в доме у чиновницы нашли около $5 млн

В Хмельницкой области сотрудники полиции в доме у руководительницы медико-социальной экспертной комиссии региона обнаружили порядка 5 млн долларов. Сообщение об этом опубликовал Telegram-канал «Ньюсач/Двач».

Отмечается, что такую сумму у женщины и ее сына нашли во время обысков. Мужчина также занимает руководящую должность в пенсионном фонде Хмельницкой области.

Как пишет источник, обыски в доме у чиновников проходили в рамках дела об уклонении сына женщины от военной службы. Ранее она помогала ему делать документы об инвалидности, чтобы избежать призыва в армию.

Кроме того, обыски прошли в кабинете гражданки. В нем полицейские обнаружили поддельные документы, списки потенциальных клиентов и еще 100 тыс. долларов.

В Сети распространяется видео, на котором молодой человек на кровати «прощается» со своим многомилионным богатством. Как отметили журналисты, во время обысков его мать пыталась выкинуть купюры в окно.

Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский намерен уволить трех ведущих должностных лиц страны.