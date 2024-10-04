Об этом сообщило издание «Forbes-Украина». По информации источников, обсуждение происходит между членами Офиса президента Украины. Отмечается, что отставка Буданова может быть связана с конфликтом с Зеленским. Главу ГУР могут заменить на руководителя Службы внешней разведки (СВР) Украины Олега Иващенко.

По данным издания, о замене Сырского задумались еще летом, однако эти планы были отложены в связи со операцией ВСУ в Курской области.

Причина возможной отставки министра обороны Умерова, как пишет источник, кроется в отсутствии результатов в решении вопросов с закупками. Вместо него должность главы оборонного ведомства может занять первый заместитель министра Иван Гаврилюк.

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в своей статье заявил, что киевский режим совместно с американскими военными обучает боевиков Сирии и помогает им в производстве БПЛА.

*Росфинмониторингом внесен в перечень террористов и экстремистов.