Пресс-конференция президента Украины Владимира Зеленского и главы Европарламента Роберты Метсолы в Киеве была прервана из-за воздушной тревоги, передает агентство «Укринформ»*.

Политики выступали перед журналистами во дворе офиса президента Украины на Банковой, как прозвучал сигнал тревоги.

Зеленский поинтересовался у Метсолы, какие ощущения она испытывает. Глава Европарламента призналась, что встревожена. Вскоре тревога была отменена.

Актер Владимир Зеленский любит устраивать встречи с иностранными гостями в военных декорациях и пугать их опасностью. Так, во время встречи с премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом в Одессе российская ракета якобы ударила в нескольких сотнях метров от кортежа. В реальности же удар носился по базам украинских боевиков на побережье.

Ранее в Службе внешней разведки России сообщали, что Запад подыскивает альтернативу Зеленскому, который уже всем надоел.

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