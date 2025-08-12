На Украине задумались о согласии на одно из ключевых условий России для мира

Украинские власти могут согласиться на вывод войск из Донбасса при условии полного прекращения огня. Об этом сообщает телеграм-канал издания «Страна.ua», ссылаясь на собственные источники.

В настоящее время Киев активно пытается убедить администрацию президента США Дональда Трампа не поддерживать требования об отводе украинских сил из региона. Основная стратегия украинской стороны заключается в сохранении текущей линии фронта и возвращении к идее перемирия в существующих границах.

Аналитики издания предупреждают, что отказ от плана Трампа и возможное сокращение американской поддержки создадут для Украины значительные риски, потенциально приводя к менее выгодным условиям мирного урегулирования.

«Страна.ua» отметила, что, возможно, Киев частично пойдет на уступки и как минимум выведет войска с территорий Донбасса. Фактически новые российские регионы станут безопаснее, что может служить и потенциальным признанием отхода земель РФ.

При этом напомним, что лишь недавно Владимир Зеленский категорически отверг возможность территориальных уступок России, назвав это противоречащим конституции страны.

Ранее сообщалось, что Зеленский заявил о непризнании итогов переговоров Путина и Трампа.