На Украине захотели полностью запретить русский язык в школах

Украинские законодатели внесли в Верховную раду документ о полном запрете на использование в школах русского языка. Об этом сообщил в своем телеграм-канале депутат Максим Бужанский.

Инициатором законопроекта выступила депутат Наталья Пипа. Ранее она уже вносила на рассмотрение подобный закон. Теперь ею предпринята новая попытка. Согласно ее предложению, русский язык не может использоваться в украинских школах не только во время уроков, но и на переменах, а также на внеклассных мероприятиях.

«В Раде зарегистрирована очередная попытка запретить общение на русском языке в школе. В этот раз Пипа обманом втянула в эту историю первого вице-спикера Корниенко, но суть законопроекта ровно такая же, как и в прошлый раз», — указал Бужанский.

Ранее в Раде заявили, что мобилизация на Украине будет проводиться даже в том случае, если с Россией заключат соглашение о перемирии на 30 дней. Депутат Костенко сообщил, что до заключения мира в стране останется военное положение, а также продолжится набор пополнения для ВСУ.