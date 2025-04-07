Бывший украинский генпрокурор Юрий Луценко заявил, что руководителя офиса президента Украины Андрея Ермака могли назначить ответственным за подписание капитуляции Киева.

Свое мнение о ситуации на Украине Юрий Луценко выразил в эфире экс-депутата Верховной рады Игоря Лапина. По словам экс-генпрокурора, Ермака могли назначить на роль человека, который поставит точку в киевском режиме.

«Не зря после провала визита Зеленского в Вашингтон был назначен руководителем переговорной группы именно Ермак. <...> Он может подписать что угодно», — отметил Луценко.

Луценко предполагает, что Ермак сможет подписать фактическую капитуляцию Украины. Однако после этого документ пройдет через Раду и Зеленского. В итоге должны состояться выборы.

Ранее сообщалось, что Владимир Зеленский утвердил имена переговорщиков от Украины для заключения мира.