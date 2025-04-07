На Украине заявили, что Ермака назначили подписать капитуляцию Киева
Экс-генпрокурор Луценко: Ермак может подписать договор о капитуляции Киева
Фото: [Медиасток.рф]
Бывший украинский генпрокурор Юрий Луценко заявил, что руководителя офиса президента Украины Андрея Ермака могли назначить ответственным за подписание капитуляции Киева.
Свое мнение о ситуации на Украине Юрий Луценко выразил в эфире экс-депутата Верховной рады Игоря Лапина. По словам экс-генпрокурора, Ермака могли назначить на роль человека, который поставит точку в киевском режиме.
«Не зря после провала визита Зеленского в Вашингтон был назначен руководителем переговорной группы именно Ермак. <...> Он может подписать что угодно», — отметил Луценко.
Луценко предполагает, что Ермак сможет подписать фактическую капитуляцию Украины. Однако после этого документ пройдет через Раду и Зеленского. В итоге должны состояться выборы.
Ранее сообщалось, что Владимир Зеленский утвердил имена переговорщиков от Украины для заключения мира.