Министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил, что до конца 2024 года в стране появится оборудование более чем на 1 ГВт, передало издание «Forbes Украина». По его словам, оно предназначено для генерации электроэнергии, но ввести все мощности в эксплуатацию к новому году не получится.

Галущенко сообщил, что установки уже стоят в некоторых городах Украины. Он подчеркнул, что процесс происходит как со стороны государственных компаний, так и для бизнеса.

«Некоторые частные компании генерируют энергию не только для себя, но и отдают в государственную сеть. Это важные проекты, их надо реализовывать», — сказал Галущенко.

Он также добавил, что такие меры позволят обеспечить критическую инфраструктуру на Украине в случае блэкаута. По словам министра, главным фактором, обеспечивающим защиту энергетических объектов на Украине, является система противовоздушной обороны (ПВО).

СМИ прозвали этот проект «гигаваттом Зеленского». В июне 2024 года он пообещал восстановить мощности генерации на Украине на 1ГВТ до конца года.

Россия наносит удары по объектам критической инфраструктуры с 10 октября 2022 года. Такие шаги стали ответом на агрессию Киева — 8 октября киевский режим устроил теракт на Крымском мосту, в результате которого было повреждено шоссейное полотно.

Ранее сообщалось, что пленный украинец усомнился в словах Владимира Зеленского о борьбе за жизнь каждого солдата.