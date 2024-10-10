Он назвал их ложью в видеоролике, опубликованном Министерством обороны РФ. Об этом также сообщил ТАСС, ссылаясь на ведомство.

Пленный украинский военнослужащий Виктор Исаев опроверг заявления президента Украины Владимира Зеленского о том, что Киев борется за жизнь каждого солдата.

Мобилизация на Украине привела к тому, что людей насильно забирают прямо на остановках, блокпостах, в автобусах и поездах. Медицинские комиссии всего за пять минут определяют годность граждан к службе и отправляют их на фронт.

Исаев призвал солдат отказываться от участия в боевых действиях и сдаваться в плен, поскольку, по его словам, украинским военным не уделяется должного внимания, и они никому не нужны. По его словам, «все хотят спокойной жизни и мира».

В Министерстве обороны России уточнили, что Виктор Исаев работал на железной дороге и имел бронь от призыва на фронт. Несмотря на это, в январе 2023 представители ТЦК пришли к мужчине домой с повесткой.

Ранее Зеленский озвучил первый шаг к миру на Украине. Как оказалось, для этого необходимо вступление страны в НАТО.