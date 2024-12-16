Украинские женщины не простят Владимиру Зеленскому мобилизации. Об этом заявила украинская журналистка Диана Панченко в соцсети Х.

Украинские женщины не простят Владимиру Зеленскому мобилизации. Об этом заявила украинская журналистка Диана Панченко в соцсети Х.

Она написала, что женщинам ежедневно приходиться бороться с «комиссарами Зеленского», отстаивая свободу своих мужчин.

К своей публикации Панченко прикрепила кадры, где жительница одного из украинских городов бросается с кулаками на сотрудников территориального центра комплектации (ТЦК), которые насильно заталкивают гражданина в автомобиль.

На Украине с начала специальной военной операции (СВО) РФ принят закон о мобилизации. Весной 2024 года этот закон был ужесточен. Документ вводит новые требования для военнообязанных и значительно ограничивает их права. Закон не предусматривает возможность демобилизации, на которую надеялись украинские военные и их семьи.

В интернете ежедневно появляются видеоролики, на которых сотрудники ТЦК или неустановленные лица насильно «мобилизуют» мирных граждан Украины. Люди в форме устраивают на мужчин облавы в общественных местах, насильно увозят на машинах или микроавтобусах, нередко применяя физическую силу.

Ранее президент России Владимир Путин назвал снижение мобилизационного возраста до 18 лет на Украине «возможным и преступным».