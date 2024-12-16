Украина может снизить возраст мобилизации в ВСУ до 18 лет, и это станет преступлением. Так считает российский президент Владимир Путин. Его слова привело РИА Новости.

Лидер РФ считает, что украинские власти в состоянии принять закон о снижении возраста мобилизации в армию.

«Думаю, что очередным преступлением будет снижение мобилизационного возраста до 18 лет. Пацанов погонят на убой», — указал он.

Сами политики, принявшие такой закон, просто сбегут за границу. Они периодически совершают преступления как против российского, так и против собственного народа, так считает президент России. Киевский режим постепенно утрачивает признаки государственности. Все беды Украины начались после кровавого переворота, случившегося в 2014 году. Тогда была грубо нарушена конституция страны.

Ранее представитель Госдепартамента США Миллер заявил, что Америка готова помочь украинцам в случае снижения возрастного порога мобилизации. Соединенные Штаты вооружат и обучат только что мобилизованных бойцов, снабдив их всем необходимым.