Президент Украины Владимир Зеленский готов капитулировать на тех условиях, которые ему предложит американский лидер Дональд Трамп. Такое заявление во время выступления на телеканале «Прямой» сделал Андрей Рева, бывший глава украинского Министерства социальной политики.

По утверждению экс-министра, Зеленский готов сдать свою страну на тех условиях, которые предложит Трамп. Украинский лидер и его окружение, по мнению Ревы, сосредоточились на получении личных гарантий безопасности.

«Они собираются принять условия капитуляции от Трампа. Речь идет об отказе от территории, речь идет об отказе от вступления в НАТО, речь идет о разоружении армии», — указал он.

Ранее сообщалось, что один из депутатов Верховной рады Александр Мережко потребовал отстранить от переговоров по Украине спецпосланника президента США Уиткоффа. Он обвинил американца в том, что тот работает на Путина.