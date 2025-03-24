В Раде потребовали отстранить спецпосланника Трампа от переговоров по Украине

Спецпосланника президента США Стива Утикоффа необходимо отстранить от переговоров по завершению украинского конфликта. Так считает Александр Мережко, руководитель комитета Верховной Рады Украины по вопросам внешней политики, его точку зрения привел портал hromadske.

Украинский парламентарий заявил, что Уиткофф допустил совершенно неуместное высказывание, когда упомянул возможность признания российскими некоторых регионов, принадлежащих Украине.

«Я не знаю, о чем идет речь — о невежестве, наивности или непрофессионализме. И у меня вопрос: он посланник Трампа или, может, он посланник Путина?» — указал он.

Депутат сообщил, что спецпосланника необходимо вывести из состава делегации США, так как он не соответствует своей должности. Одновременно Мережко выразил мнение, что он не в состоянии диктовать свои условия к участникам переговоров со стороны Соединенных Штатов.

Ранее сообщалось, что США планируют отправить свою делегацию в Гренландию. Она собирается посетить исторические места, познакомиться с историческим наследием и присутствовать на национальных гонках на санях с собачьей упряжкой.