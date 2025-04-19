На Украине заявили о небывалой ситуации на фронте в преддверии Пасхи

Украинские военные, оценивая ситуацию на фронте после объявленного Россией пасхального перемирия, назвали ее небывалой.

По словам бойцов ВСУ, количество атак со стороны ВС РФ сократилось.

По словам одного из них, раньше такого не было.

Так, наблюдается уменьшение атак на территории подконтрольной Украине части ДНР.

Напомним, объявленное Владимиром Путиным пасхальное перемирие начало действовать с 18:00 (мск) 19 апреля и продлится до 00:00 (мск) 21 апреля. Российский лидер заявил, что рассчитывает на то, что Украина последует примеру РФ, но отметил, что вооруженные силы РФ должны быть готовы в случае необходимости отразить атаку противника.

Ранее сообщалось о том, что Трамп лишил Украину военной поддержки и задумался о выходе из переговоров.