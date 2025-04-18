Трамп лишил Украину военной поддержки и задумался о выходе из переговоров

Американский президент Дональд Трамп заявил, что США больше не будут оказывать военную помощь Украине. Он также назвал условие, при котором Штаты выйдут из переговоров.

Республиканец, как пишут американские СМИ, выступил с неожиданным заявлением по Украине. Президент США решил, что больше страна не будет оказывать военную поддержку Киеву. Публичное заявление удивило многих, хотя о возможности прекращения помощи Незалежной говорили эксперты.

Кроме того, Трамп высказался о переговорах. По его словам, если одна из сторон будет саботировать процесс, то США из него выйдут, оставив страны разбираться самостоятельно.

Напомним, что во время визита Владимира Зеленского в Белый дом на беседу с Дональдом Трампом произошел конфликт: президенты не нашли компромисса по предоставлению военной помощи. Бывший комик требовал слишком много, а республиканец его «осадил». После этого случая с вопросом о военной помощи от США стало сложнее. Трамп уже тогда считал, что как минимум сократят объемы поставок и финансирование. Позже американский лидер отказался продавать Киеву ракеты.

Ранее сообщалось, что экс-советник Пентагона Макгрегор призвал вытащить из Украины всех американцев, а также прекратить военную поддержку.