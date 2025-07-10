На Украине заявили о необходимости получать около $3 млрд внешней поддержки в месяц

Украина нуждается примерно в $3 млрд внешней финансовой помощи ежемесячно, чтобы покрывать растущие бюджетные расходы, следует из свежего отчета Национального банка (НБУ). С документом ознакомился ТАСС.

В расчет не входят поставки вооружений и военной техники, которые Украина получает от партнеров по отдельным программам поддержки.

Согласно данным НБУ, за первые пять месяцев 2025 года бюджетные расходы Украины выросли сразу на 28% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. Основными драйверами роста стали затраты на оборону и социальные выплаты — оба направления потребовали значительных дополнительных средств.

В феврале, когда внешняя помощь фактически отсутствовала, Киев был вынужден потратить около $3 млрд из золотовалютных резервов.

В марте и апреле помощь западных партнеров возросла до $4 млрд в месяц, что позволило не только отчасти восстановить резервы, но и обеспечить своевременные выплаты пенсий и зарплат, а также своевременные закупки топлива для военных нужд.

Однако в мае объем поступлений сократился до $1,7 млрд, и страна вновь потратила около $2,2 млрд из собственных запасов. Эксперты отмечают, что уже в июне Киеву потребовалось не менее $4 млрд внешних вливаний для удержания финансовой стабилизации.

В целом на финансовую поддержку Украины Запад тратит порядка $36 млрд долларов в год —примерно столько же обходится военная помощь.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон пообещал никогда не бросать Украину.