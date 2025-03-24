Власти Украины начали готовиться к выдвижению Владимира Зеленского на очередные выборы президента страны. Они уже предприняли ряд действий по этому поводу. Такое заявление в своем телеграм-канале сделал Алексей Гончаренко*, депутат Верховной рады.

По утверждению парламентария, украинский лидер уже организовал рассылку правительственных писем ведущим информационным агентствам страны. Он даже привел образец подобного документа.

«Письмо на кучу государственных агентств и компаний о том, чтобы предоставить информацию о «достижениях в рамках выполнения предвыборной программы президента Украины», — указал он.

По мнению Гончаренко, это необходимо Зеленскому именно для подготовки к президентским выборам.

Ранее украинский политик Рева заявил, что глава Украины готов сдать страну на тех условиях, которые выдвинет Трамп. Он считает, что Зеленский и его окружение на переговорах сосредоточились на получении личных гарантий безопасности, вместо отстаивания государственных интересов.