Депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский заявил, что Украина станет первой страной в истории с долгами перед союзниками и победителями одновременно. Его слова приводит РИА Новости.

По словам Дубнинского, дни киевского режима сочтены, а далее проигравшей стране придется выплачивать долги своим партнерским странам, а также победителю, то есть, России. Так депутат Рады, находящийся в СИЗО, прокомментировал сделку по минеральным ресурсам с США.

«И все потому, что в 2019-м году мы выбрали не президента, а клоуна. Правда в том, что война окончена. Это ее последняя кровавая жатва. Хриплую крысу загнали в угол», — отметил депутат.

Дубнинский заявил, что сделкой Зеленский идет на последний шаг, который вызывает тревогу. Он считает, что для спасения нелегитимный президент грабит украинцев.

В Белом доме на днях заявили, что Зеленский может подписать соглашение по редкоземельным ископаемым уже на этой неделе.

Ранее Reuters сообщал, что Трамп поддержал идею сделки с Москвой по редкоземельным металлам.