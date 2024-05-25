На Украине заявили об исчезновении Зеленского из-за подозрительного вечернего обращения

Вечернее обращение президента Украины Владимира Зеленского могло быть создано с помощью нейросети. На это обратили внимание украинские пользователи, которые заподозрили, что сам политик пропал, пишет «Московский комсомолец».

Пользователи решили проверить подлинность вечернего обращения Зеленского с помощью онлайн-сервисов, которые выявляют признаки использования нейросетей. После анализа изображений с видео с украинским президентом подтвердилось, что кадры сгенерированы или изменены с помощью нейропрограмм.

Офис Зеленского по поводу этих слухов молчит. Некоторые украинцы задумались о настоящем местонахождении президента.

В обращении Зеленский поздравил профессионалов из Госспецсвязи, а также высказался по последним событиям в Харькове, где сложилась непростая боевая обстановка для ВСУ. Зачем для этих целей публиковать сгенерированное видео — вопрос открытый и не подтвержденный.

Ранее сообщалось, что Зеленский хочет блокировать российские каналы, хотя выступил за свободу СМИ.