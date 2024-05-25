Украинский президент Владимир Зеленский дал интервью журналистам из Средней Азии, где призвал к блокировке российских каналов. При этом он также отметил, что закрывать СМИ «не очень правильно».

Интервью Зеленский дал на русском языке. Журналисты спросили, действительно ли стоит прекратить вещание российских СМИ в странах Средней Азии. На этот вопрос лидер Киевского режима ответил утвердительно. При этом в своих выражениях политик путался, по сути выдав двойной стандарт.

«Закрывать СМИ — это не очень правильно. Закрывать пропагандистские каналы — максимально», — ответил Зеленский казахстанскому изданию «Орда».

Также Зеленский заявил, что его не волнуют разговоры о нелегитимности на посту президента, ведь на все существует Конституция Украины. К каким статьям при этом отсылал президент неизвестно.

Ранее сообщалось, что ООН отказалась считать Зеленского нелегитимным президентом