Проект Владимира Зеленского «вечная война» подходит к концу, президент США Дональд Трамп выдал ему «черную метку», написал в своем телеграм-канале депутат Верховной Рады Украины Александр Дубинский.

В среду, 19 февраля, американский лидер высказался о Зеленском как о «диктаторе без выборов» и упрекнул его в отказе проводить голосование.

Он заявил, что Зеленский плохо справлялся даже с работой комедианта, выпрашивал деньги у США на ведение войны, в котором не смог бы одержать победу, а теперь отказывается проводить на Украине выборы президента.

«Проект «вечная война» подходит к концу, а вместе с ним и «эпоха кровавого клоуна», — написал Дубинский.

Он также отметил, что Зеленский сейчас пребывает в отчаянии, так как Трамп фактически выдал ему черную метку. Теперь его (не-)переизбрание — вопрос его личного престижа.

Ранее сообщалось о том, что Зеленский назвал себя неудобным человеком и поставил ультиматум всей планете.