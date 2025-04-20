На Украине заявили об ультиматуме США Зеленскому
США потребовали от Зеленского отменить военное положение на Украине
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США предъявили Владимиру Зеленскому ультиматум. Они потребовали отменить на Украине военное положение и всеобщую мобилизацию после введения «перманентного» перемирия и объявить о проведении выборов, в которых он не будет принимать участие.
Об этом в своем телеграм-канале сообщил находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене депутат Верховной рады Александр Дубинский.
По его словам, вышеперечисленные условия были выдвинуты Зеленскому после встречи госсекретаря США Марко Рубио, спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и спецпосланника президента США Кита Келлога.
Зеленский должен будет дать ответ на следующей неделе на встрече в Лондоне.
В настоящее время, отметил Дубинский, офис Зеленского отчаянно ищет способы отклонить ультиматум.
Ранее сообщалось о том, что нарушенное Зеленским перемирие склонит Трампа на пророссийский курс.