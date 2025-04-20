На Украине закатили истерику из-за «российского Киева» на Fox News

На Украине негодуют из-за того, что Fox News в прямом эфире обозначил Киев как город, относящийся к России. Об этом пишет KP.RU.

Спикер украинского МИДа Георгий Тихий возмущен тем, что на американском Fox News не проследили за качеством эфира. Он потребовал от руководства канала объяснений, а также извинений за публичную ошибку. В нынешних реалиях такая промашка выглядела для Украины как политический жест.

«Если это была ошибка, а не сознательное политическое заявление, то следует извиниться и расследовать, кто эту ошибку совершил», — заявил спикер украинского МИДа Георгий Тихий.

Напомним, что в США транслировали пасхальную литургию, которая проходила в Киеве, но по ошибке указали в качестве локации Россию. Все исправили спустя 20 минут.