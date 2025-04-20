В США назвали Киев частью России

Американский канал FocNews во время трансляции пасхальных богослужений обозначил украинскую столицу как территорию России.

В прямом эфире видеорядом показывали молитвы священнослужителей из разных уголков света. Было богослужение из Ватикана, а затем церковная процессия в России и на Украине. При этом при последних сценах Михайловский Златоверхий собор появился под титром «Киев, Россия».

Надпись с обозначением украинской столице рядом с Россией вызвала вопросы у зрителей. В трансляции ошибка провисела около 20 минут. Лишь позже Россию поправили на Украину.

Напомним, в 2025 году Пасху отмечают 20 апреля. Ее вместе с православными отмечают и католики.

Ранее сообщалось, что Зеленский нарушил пасхальное перемирие. ВСУ напали на Херсонскую область с воздуха.