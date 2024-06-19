На Украине запретили обучать детей в садах русскому языку

Верховная рада Украины в начале июня во втором чтении приняла законопроект, запрещающий обучать детей в детских садах на русском языке, свидетельствуют данные из материала РИА Новости .

Отмечается, что обучать ребенка можно на любом языке коренных народов или национальных меньшинств, за исключением русского языка.

По данным украинских властей, на данный момент на государственном языке (то есть украинском) разговаривают 99% детей. Кроме того, говорится в материале, такой язык как венгерский используют 10% несовершеннолетних в Закарпатской области. На румынском языке порядка 12% школьников учатся в Черновицкой области.

Как уточняется в материале, по результатам опроса общественной организации «Спильномова», который проводился всего в шести дошкольных учреждениях Украины, на украинском языке общаются только 15% детей. 20% — его попросту не понимают, а 65% — используют русскую речь.

17 июня в СМИ появилась информация о том, что в Одессе из зала выгнали женщин из-за того, что они требовали разговаривать на украинском языке, в то время как спикер бизнес-мероприятия проводил лекцию на русском.

Ранее мы сообщали, что в Курской области ПВО сбила украинскую ракету.