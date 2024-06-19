В Курской области сбили украинскую ракету

ВСУ выпустили по Курской области ракету. Об этом в мессенджере написал временно исполняющий обязанности губернатора региона Алексей Смирнов.

По его словам, снаряд был уничтожен системой противовоздушной обороны (ПВО). Ракету сбили над Медвенским районом области. Информация о пострадавших и повреждениях уточняется.

Отдельно Смирнов поблагодарил российских военнослужащих, выполняющих свои обязанности по защите Родины.

В среду, 19 июня, в Курской области работал сигнал воздушной тревоги. Тогда глава региона сообщил, что работает ПВО. Других деталей он не привел.

ВСУ регулярно предпринимают попытки атаковать территорию РФ. Часто украинские военные используют беспилотники. Под удар чаще всего попадают Белгородская, Курская и Брянская области. В них, а также в Крыму и Севастополе, действует «желтый» (высокий) уровень террористической опасности.

Ранее мы сообщали, что на Крымском мосту было срочно перекрыто движение. На данный момент оно восстановлено.