Депутат Верховной рады Александр Дубинский раскритиковал Владимира Зеленского, который поставил в приоритет вопрос обеспечения Украины техникой, но не обеспокоился массовыми смертями украинцев.

По словам оппозиционного депутата Рады, Зеленский продолжает геноцид граждан, пытаясь выпросить у Запада еще больше военной помощи. Недавно лидер киевского режима заявил, что мог бы снизить возраст мобилизации, но отметил, что без наращивания количества техники это невозможно.

«То есть, вопрос не в том, что недопустимо уничтожать последнее поколение украинских мужчин, а в том, что должно быть раньше — деньги или стулья. Величайший геноцидник собственного народа», — написал в Telegram Дубинский.

Напомним, снижения возраста призыва на Украине ожидают в США. В Незалежной чаще обсуждают вероятность принятия таких законопроектов. Полагают, что в скором времени на передовую начнут забирать лиц с 18 лет. Ранее отправить на службу могли с 27 до 60 лет, сейчас в ВСУ попадают парни с 25.

Недавно сообщалось, что в США назвали Киеву способ решить проблему нехватки живой силы в ВСУ.