Украине в конце концов придется принять проект о снижении мобилизационного возраста до 18 лет, заявил в интервью Bloomberg советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан.

Салливан заявил, что США в курсе о проблеме с нехваткой бойцов в рядах ВСУ. Белый дом информировал об этом команду новоизбранного президента США Дональда Трампа. Как решить ситуацию и нарастить количество живой силы пока не придумали, но Салливан считает, что выходом может стать изменение призывного возраста.

«В конечном счете это то суверенное решение, которое предстоит принять Украине. Однако мы были предельно ясны, в том числе, в публичном поле, что живая сила является предметом острого беспокойства и Украине нужно это решить», — сообщил политик в интервью.

Салливан также добавил, что количество живой силы в ВСУ снизилось особенно сильно в 2024 году. С чем это связано советник из Белого дома не уточнил.

Отметим, что в США уже намекали Зеленскому на необходимость снизить призывной возраст. В Киеве подготовили соответствующий проект, который могут принять в ближайшее время. Служба внешней разведки отмечала, что Киев готовится принять ужесточения касаемо мобилизации под давлением Запада.

Ранее сообщалось, что в Госдуме раскрыли положение дел у украинской армии в зоне СВО.